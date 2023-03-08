Про це повідомили у пресслужбі МВС України.
У відомстві наголосили, що у результаті бойової роботи розрахунку з ПЗРК “Перун” на Донеччині, в районі Бахмута, військовослужбовці Національної гвардії України на відстані до 4 кілометрів збили російський штурмовий літак Су-25.
Командир дивізіону на псевдо “Партизан” повідомив, що збитий штурмовик з повітря прикривав російську піхоту, яка наступала на лінію оборони українських захисників.
“Розрахунок ПЗРК відкрив вогонь та збив російський броньований штурмовик. Через тепловізор бачили, що літак було уражено і він пішов на зниження, доля пілота наразі невідома”, – додав він.
Оператор ПЗРК, нацгвардієць Роман, своєю чергою, розповів, що штурмовик росіян робив маневри з південного сходу, аби завдавати ударів по позиціях українців.
Однак після влучання у нього з ПЗРК “Перун” штурмовик змінив траєкторію, різко розвернувся на схід і впав за лінією перетину.
За даними Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 по 8 березня 2023 року російські окупаційні війська втратили у війні проти України 303 літаки.
- У ніч на 8 березня війська РФ запустили по території України два дрони-камікадзе іранського виробництва типу “Shahed”. Їх знищили сили протиповітряної оборони.