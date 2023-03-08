У ніч на 6 березня бійці Національної гвардії з бригади "Спартан" знищили ворожий штурмовик Су-25 у районі Бахмута із ПЗРК "Перун".

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

У відомстві наголосили, що у результаті бойової роботи розрахунку з ПЗРК “Перун” на Донеччині, в районі Бахмута, військовослужбовці Національної гвардії України на відстані до 4 кілометрів збили російський штурмовий літак Су-25.

Командир дивізіону на псевдо “Партизан” повідомив, що збитий штурмовик з повітря прикривав російську піхоту, яка наступала на лінію оборони українських захисників.

“Розрахунок ПЗРК відкрив вогонь та збив російський броньований штурмовик. Через тепловізор бачили, що літак було уражено і він пішов на зниження, доля пілота наразі невідома”, – додав він.

Оператор ПЗРК, нацгвардієць Роман, своєю чергою, розповів, що штурмовик росіян робив маневри з південного сходу, аби завдавати ударів по позиціях українців.

Однак після влучання у нього з ПЗРК “Перун” штурмовик змінив траєкторію, різко розвернувся на схід і впав за лінією перетину.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 по 8 березня 2023 року російські окупаційні війська втратили у війні проти України 303 літаки.