У Нацполіції України спростували цю фейкову новину росіян про пожежу в одному з київських Пунктів незламності.

Про це йдеться у пресслужбі Національної поліції України.

Росіяни запустили чергову фейкову новину щодо України. Цього разу у пропагандистських ЗМІ опублікували інформацію про нібито пожежу у київському Пункті незламності. До новини додавали також фото та відео з пожежею.

Ця інформація російських ЗМІ почала стрімко розповсюджуватись в українському формаційному полі.

Однак за даними столичної поліції, жодних пожеж у пунктах обігріву Києва не було.

“У результаті перевірки встановили, що відео відзняте на території РФ. Ймовірно, метою поширення такого контенту є нагнітання тривожних настроїв серед населення України. Тож поліція Києва стверджує: у жодному пункті обігріву населення пожежі не було. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації!”, – мовиться у повідомленні пресслужби.