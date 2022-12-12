В Україні працюватиме спеціальний додаток, за допомогою якого можна буде знайти інформацію про місця розташування "пунктів незламності".

Про це повідомляють #Букви.

У разі тривалої відсутності електропостачання, у пунктах передбачається наявність:

ТЕПЛА

ВОДИ

ОСВІТЛЕННЯ

МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

ІНТЕРНЕТУ

ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

МІСЦЯ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАМ ТА ДІТЕЙ

АПТЕЧОК

Так, за відповідною адресою можна буде підзарядити гаджети, зігрітися та отримати зв’язок. З метою полегшення доступу до необхідної інформації, в Україні розробили та запустили спеціальний чат-бот @nezlamnistbot.

Користувачі отримають дані щодо місць розташування, роботи пунктів, а також перелік послуг, які там надаються.

Інформація у боті оновлюється щоденно.

Водночас з міркувань безпеки, не розголошуються адреси у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій. Мовиться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію щодо пунктів можна дізнатися в місцевих органах влади.

Раніше речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій полковник служби цивільного захисту Олександр Хорунжий повідомив, що по всій території України силами підрозділів служби розгорнули більш як 940 “Пунктів незламності”.

Згодом міністр цифрової трансформації України заявив, що у “Пунктах незламності”, які розгорнули по всій території України, згодом з’являться термінали супутникового зв’язку Starlink.

Окрім цього, Володимир Зеленський наголосив, що по Україні “пункти незламності” будуть працювати цілодобово. Раніше їх запустили через знеструмлення внаслідок російських ракетних атак.