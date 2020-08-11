Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) звернулося до президента Володимира Зеленського з приводу закону про гральний бізнес, заявивши про корупційні ризики та неможливість його реалізації.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Як повідомлялося раніше, 11 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

НАЗК направило президентові листа, у якому висловило свої застереження щодо закону. У своєму листі агентство наголосило, що закон містить корупційні ризики та фактично не може бути реалізований, оскільки його положення суперечать одне одному.

Корупційні ризики

Позиція агентства ґрунтується на результатах антикорупційної експертизи законопроєкту, результати якої було оприлюднено у червні.

НАЗК зазначає, що було виявлено понад два десятки суттєвих корупційних ризиків, серед яких:

Процедура формування складу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей суперечить Конституції України, а необхідна кількість її членів для ухвалення рішень чітко не визначена. Широкі дискреційні повноваження Комісії (можливість діяти на власний розсуд) під час визначення переліку суб’єктів господарювання, що здійснюватимуть сертифікацію та інспектування грального обладнання, можуть призвести до суб’єктивних рішень її членів та формування корупційних практик. Запровадження нових дозволів без внесення змін до Закону України “Про перелік дозвільних документів у сфері господарської діяльності” може призвести до зловживань під час здійснення державного нагляду (контролю). Підстави для отримання та анулювання ліцензії на здійснення діяльності у сфері азартних ігор чітко не визначені. Через це Комісія зможе зловживати повноваженнями та надавати ліцензії обраним підприємствам. Процедура внесення плати за видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері азартних ігор є суперечливою, оскільки передбачає два варіанти її внесення, які виключають один одного. Застосовуючи ці взаємовиключні норми на власний розсуд, Комісія зможе “підігравати” потрібним учасникам ринку.

Суперечності у законі

У агентстві запевняють, що закон не може бути реалізований, оскільки у його тексті є взаємовиключні положення:

в одному положенні йдеться про те, що кандидатури для призначення на посади Голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на розгляд Кабінету Міністрів вносить Прем’єр-міністр;

інше положення визначає, що відповідні кандидатури на розгляд Кабінету Міністрів вносяться Комісією з питань вищого корпусу державної служби за результатами проведення конкурсу.

Про корупційні ризики та суперечності НАЗК інформувало парламент, однак рекомендації щодо їх усунення не було враховано. Агентство сподівається, що президент після звернення ініціює необхідні зміни.