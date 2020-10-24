Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Загалом Спелаккія народила п’ять цуценят, четверо з них мають білу шерсть, як і їх мати. А щеня з незвичайним забарвленням отримало ім’я – Фісташка і в майбутньому буде допомагати фермеру доглядати за вівцями.

Маллокчі зазначив, що зелений – це колір надії та удачі, а в 2020 році це особливо актуально.

Собака, народжена з зеленим хутром, зустрічається дуже рідко. Вважається, що це результат контакту цуценя з зеленим пігментом білівердину в утробі матері.