Лауреатом цьогорічної премії імені Василя Стуса став культуролог та політолог Тарас Возняк.

Про це повідомила громадська організація PEN Ukraine.

15 вересня на урочистій церемонії в Національному музеї Тараса Шевченка оголосили ім’я лауреата премії імені Василя Стуса.

Цю премію у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з українським письменником Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво “Дух і Літера” взяли на себе справу продовження цієї ініціативи.

Премію вручають щороку літераторам, митцям, режисерам, музикантам і культурним менеджерам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції.

Цьогорічним переможцем став Тарас Возняк. Він отримав грошову винагороду та статуетку.

Що відомо про Тараса Возняка?

Тарас Возняк — засновник Незалежного культурологічного журналу “Ї”, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, член Українського ПЕН та Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць.

У 2001 році з ініціативи Тараса Возняка та Олександра Пограничного була заснована громадська відзнака “Орден за інтелектуальну відвагу”.

Сам Возняк також має чимало нагород. Серед останніх: Золотий Хрест Заслуги Республіки Польща, Відзнака польсько-української фундації імені Ігнація Яна Падеревського, Почесна відзнака “100-річчя від дня проголошення Західно-Української Народної Республіки”.