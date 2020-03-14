Про це повідомляється на сайті ООН Жінки в Україні.

Вручення премії відбулося за підтримки Українського інституту і ООН Жінки в Україні.

Мета премії – відзначити досягнення жінок, які працюють в різних галузях культури і публічно подякувати їм за внесок у розвиток сфери, надихнути на нові досягнення.

Цього року лауретками премії у відповідних номінаціях стали:

Жінки в візуальному мистецтві – Лада Наконечна;

Жінки в музиці – Олена Савраненко (Alyona Аlyona)

Жінки в театрі і кіно – Наталя Ворожбит;

Жінки в літературі – Оксана Забужко,

Жінки в культурному менеджменті – Юлія Синькевич;

Жінки в культурній журналістиці, критиці і дослідженнях – Дар’я Бадьор.

Відбором номінантів і переможниць займалися більше 40 незалежних експертів в сферах, які відповідають кожній з номінацій.

Премія Women in Arts має на меті закласти фундамент для традиції, може стати важливою складовою розвитку української культури і надихнути жінок в мистецтві на нові досягнення.