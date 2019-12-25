Рейтинг оприлюднено на сайті видання.

Першу сходинку в ньому займає репер і продюсер Dr. Dre (Андре Янг), якому вдалося заробити 950 мільйонів доларів. Фінансовий успіх репера пов’язують із тим, що йому належать 20 % акцій компанії Beats, яку в 2014 році придбала Apple.

Укладачі рейтингу відзначають, що Dr. Dre не випускав альбомів з 2015 року (до цього випустив всього три пластинки) і давно не їздив в турне, але, тим не менш, обігнав інших зірок.

Янг відомий і як успішний музичний продюсер. Він, зокрема, є володарем шести статуеток “Греммі” і спродюсував десятки альбомів інших виконавців.

На другій сходинці знаходиться американська співачка Тейлор Свіфт з доходом 825 млн доларів. Вона також стала найбільш високооплачуваним музикантом цього року.

На третьому місці в рейтингу – американська співачка Бейонсе (685 млн дол). Вона, як і Свіфт, заробила значну частину грошей завдяки гастролям, випуску музичних альбомів і співпраці зі світовими брендами.

Четверте місце зайняв лідер ірландського рок-гурту U2 Боно ($ 675 млн), а п’яте – реп-виконавець Diddy (Шон Комбс, $ 605 млн).

У десятку також увійшли британський співак Елтон Джон ($ 565 млн), американський репер Jay-Z ($ 560 млн), британський музикант і продюсер Пол Маккартні ($ 535 млн), американські співачки Кеті Перрі ($ 530 млн) і Леді Гага ($ 500 млн).