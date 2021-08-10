Про це повідомляють в Нацбанку.
Випуск монети присвячений “доленосній події, що відбулася 30 років тому, коли 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ – Акт проголошення незалежності України”.
На аверсі монети рображені “безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки – один із символів України, на тлі якої вгорі малий державний герб України”.
На реверсі монети зображено кольорову вишивану стрічку, що символізує код нації і нагадує ДНК, яка є матеріальним носієм генетичної інформації.
Таких монет випустили 35 тисяч. Автором-художником є Олег Шупляк. Маса монети – 16,5 г.
- Раніше повідомлялося, що Національний банк України випустить в обіг монету на честь Героя України, воїна-добровольця Василя Сліпака, який загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера біля смт Луганське.