Сьогодні, 10 серпня, Національний банк вводить в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя Незалежності України" номіналом 5 грн.

Про це повідомляють в Нацбанку.

Випуск монети присвячений “доленосній події, що відбулася 30 років тому, коли 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ – Акт проголошення незалежності України”.

На аверсі монети рображені “безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки – один із символів України, на тлі якої вгорі малий державний герб України”.

На реверсі монети зображено кольорову вишивану стрічку, що символізує код нації і нагадує ДНК, яка є матеріальним носієм генетичної інформації.

Таких монет випустили 35 тисяч. Автором-художником є Олег Шупляк. Маса монети – 16,5 г.