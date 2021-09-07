Перші п'ять колекторських компаній зареєстровано Національним банком України. Незареєстровані компанії не зможуть здійснювати урегулювання простроченої заборгованості з жовтня.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ,

Як сповіщалося, у березні Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості. Закон (крім окремих положень) набрав чинності за три місяці.

Законом передбачено формування публічного реєстру колекторських компаній, який вестиме Національний банк України.

7 вересня НБУ оголосив, що процедуру реєстрації пройшли перші п’ять компаній:

ТОВ “КОМПАНІЯ АКСІЛІУМ” (ЄДРПОУ 43227197);

ТОВ “ІНФІДІС” (ЄДРПОУ 41476560);

ТОВ “ФІНТЕХ-КОЛЕКТ” (ЄДРПОУ 44364802);

ТОВ “СЛУЖБА ВИКОНАННЯ СТЯГНЕННЯ” (ЄДРПОУ 44303859);

ТОВ “УКРАЇНСЬКА КОЛЕКТОРСЬКА АГЕНЦІЯ” (ЄДРПОУ 41501722).

Усі решта компаній, що здійснювали діяльність з урегулювання простроченої заборгованості та планують продовжувати свою діяльність, так само мають звернутися до НБУ для набуття статусу колекторської компанії.

Незареєстровані компанії не зможуть здійснювати таку діяльність після 14 жовтня 2021 року.

“Після 14 жовтня 2021 року у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов’язані достроково розірвати договір із нею на надання послуг з урегулювання простроченої заборгованості”, — зазначили в НБУ.