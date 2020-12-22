Національний банк України ухвалив комплекс антикризових заходів щодо підтримки банківського сектора та економіки на час карантину, в тому числі локдауну, запланованого на 8 – 24 січня 2021 року.

Про це поінформували в пресслужбі НБУ.

“З огляду на розгортання епідеміологічної ситуації, ми вирішили продовжити низку антикризових заходів та впровадити нові для підтримки банківського сектору та економіки. Наші дії, з одного боку, дозволять знизити регуляторне навантаження на банки, а з іншого – подбати про ті галузі економіки та позичальників, які найбільше постраждають від посилених карантинних заходів”, – наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Які заходи передбачені

1. Реструктуризація кредитів.

Банкам рекомендовано реструктуризувати кредити позичальників, які мають фінансові труднощі через введення карантину і не можуть обслуговувати кредити.

Так, банкам дозволили не поширювати окремі ознаки дефолту на кредити, які будуть реструктуризовані: • до 30 квітня 2021 року (включно) – для боржників-фізичних осіб; • до 31 травня 2021 року (включно) – для боржників-юридичних осіб.

“Реструктуризація має, з одного боку, пом’якшити вплив кризи на фінансовий стан позичальників, а з іншого – не створювати ризиків втрати банками капіталу. Реструктуризація не має погіршувати умови для позичальника та призводити до підвищення ефективної процентної ставки. Банки не мають встановлювати комісії за реструктуризацію” , – йдеться в повідомленні.

Реструктуризацію НБУ рекомендує проводити дистанційно.

Також банкам дозволили:

• не погіршувати клас позичальника з урахуванням інформації з кредитного реєстру – до 29 квітня 2021 року;

• не проводити переоцінку і перевірку стану заставного майна – до 30 березня 2021 року;

• не враховувати при оцінці боржників-бюджетних установ виконання показників бюджету за 2020 і 2021 роки – до 4 січня 2023 року.

2. Реструктуризація заборгованості виробників “зеленої” електроенергії.

Банкам дозволили не застосовувати окремі ознаки дефолту, якщо реструктуризації будуть проведені до 30 квітня 2021 року.

3. Управління проблемними активами.

Банки мають право визначити і встановити в стратегії управління проблемними активами цільовий рівень непрацюючих кредитів на 2021 рік (з урахуванням очікуваних економічних наслідків карантину в короткостроковому періоді).

4. Розробка і подання банками планів відновлення діяльності. Банкам дозволено:

• проводити стрес-тестування із застосуванням тільки одного стрес-сценарію (повинен передбачати тривалий негативний економічний ефект від епідемії коронавірусу);

• представити плани відновлення діяльності в тестовому режимі не пізніше 1 березня 2021 року.

5. Узгодження кандидатів на керівні посади в банках.

НБУ продовжить дистанційний режим тестування керівників банків та кандидатів на керівні посади в форматі співбесіди шляхом відеоконференції.

6. Подання документів до Національного банку.

Банкам і небанківським фінустановам дозволено відправляти необхідні документи електронною поштою з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Ця постанова НБУ набуває чинності з 22 грудня 2020 року.

Як уточнили в пресслужбі, раніше для підтримки банківської системи на час карантину було призупинено проведення всіх видів планових виїзних перевірок (на період до останнього календарного дня місяця, в якому завершується дія карантину).

Крім того, банкам надали більше часу для очищення балансу від активів, що не використовуються при здійсненні банківської діяльності (йдеться переважно про об’єкти житлової та комерційної нерухомості, які банки отримали на баланс в процесі стягнення заставного майна за кредитами).