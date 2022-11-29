Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що заклики до припинення вогню у російсько-українській війні на цьому етапі є несправедливими та несерйозними.

Про це він розповів в інтерв’ю DW.

Як пояснив Штайнмаєр, перемир’я на даному етапі стало б визнанням несправедливості щодо українців.

“Припинення вогню зараз означатиме, що Росія залишить собі окуповані території. Це означає, що порушені кордони, зневажається міжнародне право й відбувається захоплення земель – що все це буде дозволено” – заявив він.

Президент ФРН додав, що такий сценарій не може стати метою припинення обстрілів.

“Тому, на жаль, я повиненг сказати, що на цей момент я не бачу виходу”, – сказав Штайнмайєр.

Водночас він додав, що “є сигнали”, які свідчать, що гарантії безпеки, які хоче отримати Київ, можуть бути надані.

Однак Штайнмаєр не впевнений, як саме можуть виглядати ці гарантії, який їхній вміст і хто їх надаватиме.

“Бо зміст таких гарантій пов’язаний із закінченням війни. А оскільки кінця війні поки не видно, то й гарантії безпеки поки не можуть бути сформульовані”, – пояснив Штайнмаєр.