Політолог та журналіст Девід А. Андельман вважає, що припинення активних бойових дій взимку та намагання примирити Україну та Росію означатиме фактичну перемогу президента РФ Володимира Путіна.

Про це він написав у статті для CNN.

Повномасштабна російсько-українська війна триває вже 9 місяців. Сподівання Москви швидко захопити Київ не виправдались і на даний час російським армійцям доводиться не наступати, а оборонятись вздовж лінії фронту на сході та півдні України.

“Справді, перемир’я чи переговори можуть бути єдиним можливим на цей момент шляхом до перемоги для російського лідера: його війська виснажені, а запаси зброї скорочуються. Водночас існує слабка воля Заходу, яка може виявитися настільки ж токсичною для України – і на яку майже напевно розраховує Путін”, – зауважив політолог.

Андельман додав, що нещодавно брав інтерв’ю у Майкла Кофмана – директора відділу російських досліджень аналітичного центру CNA та провідного експерта із російської армії. У цьому інтерв’ю Кофман наголосив, що зимове перемир’я може лише дати час сторонам на переозброєння.

“І оскільки Росія зараз найбільш знедолена, воно (перемир’я – ред.) принесе їй найбільшу користь, щоб потім відновити війну. Отже, все, що можна отримати завдяки перемир’ю, — це продовження війни. Це не розв’язало б жодної з глибинних проблем війни”, – додав Кофман.

За словами експертів, Росія вже починає переозброєння. Майкл Кофман у цьому контексті зауважив, що саме наявність достатньої кількості боєзапасів є одним із “найвизначніших аспектів цієї війни”.

“Якщо ви спалите 9 мільйонів патронів, ви не зможете зробити їх за місяць. Тож питання полягає в тому, яка швидкість виробництва боєзапасів і що можна мобілізувати?”, – додав він.

В інтерв’ю Кофман навів наявну інформацію, яка свідчить про те, що виробництво боєзапасів у Росії зросло з двох, а на деяких заводах до трьох змін на день.

Це свідчить про те, що “у них є комплектуючі, інакше вони не збиралися б працювати в подвійні та потрійні зміни”.

Проте перемир’я та переговори – це те, чого деякі американські посадовці та західні чиновники, схоже, прагнуть або принаймні готові наполягати на них на цей момент.

“Коли є можливість вести переговори, коли можна досягти миру, скористайтеся нею. Ловіть момент”, — заявив нещодавно генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного начальника штабу США.

Однак президент України Володимир Зеленський не підтримує такого розвитку подій.

“Ми не дозволимо Росії чекати і нарощувати свої сили”, — сказав він на зустрічі лідерів G-20 на Балі на початку цього місяця.

“Не дивно, що українці остерігаються дипломатичних суперечок, адже їм доводиться готуватись до суворої зими через російські атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру”, – зауважив Андельман.

“Будь ласка, уявіть, як українці розуміють переговори. Ви сидите у своєму будинку, вбивця приходить до вас додому і вбиває вашу дружину, ґвалтує вашу дочку, займає кімнату, потім відкриває двері на другий поверх і каже: “Добре, йди сюди. Нумо вести переговори”. Якою була б ваша реакція?”, — сказав п’ятий президент України Петро Порошенко в Раді з міжнародних відносин цього тижня.

На думку політолога, реальність така, що цінність будь-якого перемир’я, пов’язане воно з переговорами чи ні, є малою. Перемир’я на даному етапі буде вигідним лише для Росії, якій зараз життєво необхідний час.

“Окрім того, що це дасть росіянам час для перегрупування та переозброєння, що важливо, це зменшить тиск на їхні сили на цей момент. Вони працювали важко протягом дев’яти місяців. Їхні сили вичерпані”, — написав Андельману в електронному листі генерал Мік Раян, співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Минулого місяця таку ж думку висловив Джеремі Флемінг, голова британського надсекретного агентства електронного шпигунства GCHQ.

“Ми знаємо – і російські командири на землі знають – що їхні запаси та боєзапаси закінчуються”, – сказав він.

Відтоді справи для росіян не покращилися. 21 листопада міністерство оборони Великої Британії, яке надає одні з найновіших і найточніших розвідувальних даних про російську армію в Україні, повідомило, що російському наступу та обороні заважає велика нестача боєзапасів та кваліфікованих кадрів.

Французька газета Le Monde провела масштабний аналіз, використовуючи наземне відео та супутникові зображення, які показують, що “російські запаси зброї та боєзапасів серйозно постраждали від українських цілеспрямованих атак”.

На знімках видно, що “загалом з кінця березня 2022 року українські військові обстріляли щонайменше 52 російські склади боєприпасів”. Відповідно до звіту, це значна частина зі 100-200 російських складів, які, на думку аналітиків, знаходяться на українському фронті.

Проблема в тому, що росіяни здебільшого усвідомили цю загрозу.

“Росіяни, мабуть, пристосувалися до присутності HIMAR на полі бою, витягнувши свої великі склади боєзапасів за межі дальності”, — сказав Кріс Догерті, старший науковий співробітник Програми оборони та співголова Gaming. Лабораторія Центру нової американської безпеки у Вашингтоні.

Він додав, що низку складів РФ перенесла на свою територію, адже Україна пообіцяла США не завдавати ударів по російській території.

Догерті та багато інших експертів, однак, вважають, Захід повинен збільшити підтримку України попри те, буе зимове перемир’я чи ні.

“Інакше Росія буде просто чекати. Тепер, після того, як їх відкинули під час осіннього наступу на Україну, у них є менший фронт, який потрібно захищати”, — сказав Догерті.

Він додав, що росіяни очікують, що “з часом НАТО, західні союзники та українці не захочуть продовжувати такі операції. І зрештою це підштовхне їх до переговорів”.

“Я цілком вірю, що це ставка Путіна”, – сказав Догерті.

Проте історія показує, що будь-яке перемир’я з Путіним поза переговорами виявилося б безглуздим.

Як зазначив Порошенко: “З мого особистого досвіду спілкування з Путіним: пункт номер один, будь ласка, не довіряйте Путіну. Він не буде дотримуватись жодної угоди, якщо вона не відповідатиме його кінцевій меті – захопленню України”.

Реальність така, що США та західний альянс повинні дивитися в майбутнє так само далеко, як Путін і ті в Кремлі, які б могли стати його наступниками. Ключове питання тут: як довго зберігатиметься відданість бою?

Думка росіян, зауважив Догерті, така, що вони “стабілізують фронт” та дочекаються, що “США і НАТО перестануть допомагати Україні”.

Однак в якийсь момент вони також втомляться від цієї війни, додав він. І тоді росіяни зрозуміють, що не можуть мати всього, чого хочуть.

“Але вони будуть думати, що матимуть великий шматок Донбасу і приєднають його до Росії, будуть тримати Крим. І я думаю, що це їхня ставка зараз”, – наголосив Догерті

Андельман резюмував, що перемир’я також дозволить Заходу відновити боєзапаси після того, як їхню значну кількість вже передали Україні.

“Але якби війна відновилася через кілька місяців або років, виникає реальне питання щодо того, чи будуть США та їхні союзники готові повернутися до конфлікту, який, на думку багатьох, уже закінчився”, – наголосив політолог.