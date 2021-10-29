Ролик опубліковано на YouTube-каналі Програми розвитку ООН (UNDP).

Відеоролик, який став частиною нової кампанії “Не погоджуйтесь на вимирання”, створено за допомогою новітніх комп’ютерних технологій.

На початку відео тиранозавр вривається до зали Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку і з трибуни говорить дипломатам про проблему глобального потепління. Озвучив динозавра актор Джек Блек.

“Послухайте мене, люди. Я знаю дещо про зникнення видів, і ось що я вам скажу: вимирати – погано. Але підштовхувати себе до вимирання – це найбільша дурість за 70 мільйонів років! У нашому випадку хоча б був астероїд… А яке виправдання у вас? Ви рухаєтеся до кліматичної катастрофи, але щорічно уряди витрачають сотні мільярдів громадських грошей на субсидування видобутку викопного палива. Не погоджуйтесь на вимирання. Врятуйте свій вид, поки не пізно”, – заявив Френкі.