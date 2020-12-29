Факти зібрано за матеріалами модного глянцю Vogue.

П’єр Карден був одним з останніх дизайнерів, які пережили золотий вік моди, який допоміг створити новий образ Крістіана Діора. Як писала преса в 1958 році, Карден – єдиний паризький кутюр’є за межами Balenciaga, який є не тільки дизайнером, а й прекрасним закрійником.

Як зазначає Дана Томас в книзі “Deluxe: How Luxury Lost its Lustre”, Карден здійснив революцію в моді, ліцензувавши масове виробництво жіночого дизайнерського одягу прет-а-порте. У 1959 році це не було загальноприйнято, як сьогодні, і цей крок привів до його тимчасового виключення з Chambre Syndicale de la Haute Couture.

Частково мотивація Кардена полягала в демократизації моди, але по мірі зростання числа ліцензійних і субліцензійних угод дизайнера його ім’я існувало незалежно від будь-якого продукту.

Ось п’ять речей, які ви могли не знати про легендарного модельєра.

Передісторія

Після навчання у кравця в 17 років, Карден працював в будинку Пакіно (тоді очолюваного Антоніо Кастільо), де він допомагав створювати костюми з Жаном Кокто і Крістіаном Берар для сюрреалістичного фільму “Красуня і чудовисько”. Він також провів деякий час в Schiaparelli, перш ніж підписати контракт з Christian Dior, де він допоміг створити колекцію New Look 1947 року й вразив Діора, який пізніше сказав: “Такі дизайнери, як П’єр Карден, – це майбутнє високої моди”.

Після того, як Карден почав свій бізнес з пошиття костюмів, Діор звернувся до свого протеже, щоб створити свій костюм для “вечірки століття” Карлоса де Бейстегі у Венеції. Діор був присутній на церемонії в образі пухнастого лева. Кардена так добре цінували, що після смерті засновника його вважали головним претендентом на керівну посаду в Dior.

Чоловічий одяг

У той час як образи Кардена в стилі космічної ери стали його візитною карткою, Vogue приписав дизайнеру революцію в чоловічому одязі, повідомивши про відкриття в 1966 році бутика Cardin в Бонвіт Теллер в Нью-Йорку. Журнал зазначає, що весь його одяг виконаний в сексуальному, елегантному, пишному стилі, а форма підкреслює чоловіка і надає йому зросту і молодості.

Карден відкрив свій перший чоловічий магазин – Adam – в 1957 році. Коли в 1960 році прийшов час представити свою першу чоловічу колекцію, він зробив це з акторським колективом, який цілком складається зі студентів Паризького університету. Карден віддавав перевагу свободі жінок і чоловіків: “Молодість податлива; вік жорсткий. Мені подобається лінія, яка рухається разом з тілом”, – заявив він в 1958 році. Його невимушена галантерея дійсно викликала відгук: в 1966 році агентство Reuters повідомило, що обіг чоловічого одягу дизайнера склав 26 мільйонів доларів, що в шість разів більше, ніж у його жіночого бізнесу.

Жінки

У Кардена завжди був роман з Азією. У 1979 році він провів показ мод для професіоналів в Пекіні; ще раніше, в 1961 році, він став почесним професором Bunka Fashion College. Під час одного візиту він зустрів модель Хіроко Мацумото, яка, як він пізніше скаже, “втілює чистоту, яку я ніколи не бачив ні в кого”. Карден запросив її приїхати до Парижу; врешті-решт вона стала музою дизайнера. Приїзд Мацумото викликав великий інтерес у преси, і в одному з матеріалів того часу зазначалося, що “зараз модель в Парижі насолоджується миттєвим успіхом, який колись був надбанням актрис”.

До речі, про актрис. Карден умовив Жанну Моро піти від Шанель. За повідомленнями ЗМІ, зірка вийшла з вулиці Камбон і підійшла до Карденові зі словами: “Мені потрібно зняти цю уніформу”.

Технічна кмітливість

Куратор Йокобоскі каже, що одним з дивних відкриттів, які він зробив під час складання виставки в Бруклінському музеї в 2019 році, були “електронні мантії” Кардена близько 1967 року випуску. Вони були прикрашені вишивкою на світлодіодах. За його словами, подіум, на якому вони були представлені, був затемнений, щоб підсилити ефект.

Більш суттєвим, оскільки він виходить за рамки декоративного оформлення, був винахід в 1968 році “захоплюючої, нової тканини, про яку всі говорять”. Це сирий технічний матеріал, його можна було піддавати термообробці для збереження витиснених малюнків. Карден використовував його для виготовлення сукні з коробки для яєць в 1968 році і включив його в свою знакову колекцію Cosmocorps.

Космічна гонка

Карден – єдиний цивільний чоловік, який коли-небудь вдягав скафандр NASA. Сесіл Бітон писав, що дизайнер був членом марсіанської школи: його юні моделі були готові до будь-якої наукової фантастики.

“Їхні голови захищені шоломами, масками пожежників або кухонними приладами, вони виглядають, як груші, торпеди або ракетні ракети з легких волохатих матеріалів. Вони знаходяться в авангарді тих, хто досліджує космос”, – писав Бітон.

У Парижі не було такої молоді та музичної сцени, як в Лондоні. Дизайн космічної ери, як пояснила куратор Памела Голбін в статті 2002 року в газеті Chicago Tribune, став метафорою молоді та майбутнього у Франції. Це було оптимістичне повідомлення про те, як можна перетворити себе в сучасну людину, вдягнувши міні-спідниці, брюки з еластичними вставками та інший одяг, який дозволить вам рухатися.