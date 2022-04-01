За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, сьогоднішня пожежа на нафтобазі у російському Бєлгороді не сприяє мирним перемовинам між Україною та РФ.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

За словами Пєскова, сьогоднішня подія у Бєлгороді “не створює умов, комфортних для продовження перемовин між Києвом та Москвою”.

Пєсков не заперечує домисли губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова про те, що удару по місцевій нафтобазі завдали Збройні сили України. Проте, зауважив речник Путіна, “перевага російської авіації в ході спецоперації в Україні – це абсолютний факт”.

Водночас давати детальні коментарі щодо пожежі у Бєлгороді Пєсков відмовився, зазначивши, що оцінювати цей факт повинні силові відомства, а не адміністрація президента.

Він також додав, що президенту РФ Володимиру Путіне повідомили про пожежу на одній із нафтобаз країни.