Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зауважив, що масовані ракетні удари РФ по Україні не потрібно пов'язувати з якимись особливими датами.

Про це він заявив в етері національного телемарафону.

Він зазначив, що в Україні знають, чого варто очікувати від Росії, однак у питанні ракетних обстрілів прив’язуватись “прив’язуватися до календаря святкових дат ми не будемо”.

Юсов додав, що у “цієї імперії зла” є своя логіка. Інколи ракетні удари дійсно відбуваються у якийсь особливий день, наприклад у день засідання ООН. Водночас окупанти також можуть завдавати ударів у будь-який інший день, у який немає знакових подій.

“Ці дні обрані з якоїсь іншої логіки. Зокрема військової або внутрішньополітичної на території Росії. Зима уже стала напруженою. На жаль, і до Нового року, і після… Ця зима зробить нас сильнішими”, – розповів він.

За словами Юсова, ризик масованих ракетних ударів по Україні зберігається, адже у Кремлі навіть не приховують, що будуть й надалі атакувати енергетичну систему України.

“Україна готується до цього і шляхом посилення ППО, і шляхом посилення енергетичної безпеки. Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає”, – додав Юсов.