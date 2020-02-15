Президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що не слід забувати про війну в Україні, яка триває вже майже шість років, бо вона - в Європі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Мене і 65 мільйонів українців на планеті бентежить той факт, що в річному звіті Мюнхенській безпеки конференції лише вісім згадок про Україну. І це, на жаль, найнижчий показник з початку війни і анексії Криму. В зв’язку з цим у мене як президента України, яка шостий рік поспіль захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, виникає справедливе, на мій погляд, питання: а чи не зарано всі почали заспокоюватися? Це, скажу відверто, небезпечна тенденція. Ми розуміємо, що сьогодні на планеті є чимало гострих проблем і гарячих конфліктів. Але жодне питання не може втрачати актуальність, допоки його не буде вирішено остаточно”, – сказав Зеленський.

Він вважає, що некоректно говорити “війна в Україні”, бо ця війна триває в Європі.

“Я хочу звернути вашу увагу, що не зовсім коректно говорити “війна в Україні”. Це війна в Європі. І вона разом з анексією Криму вже триває стільки, як Друга світова війна, уявіть собі. Так, ми як ніхто інший прагнемо припинити цю війну. І ми будемо щасливі, коли згадки про Україну як зону небезпеки взагалі зникнуть з будь-яких міжнародних доповідей”, – наголосив глава держави.

Крім того, Зеленський зазначив, що вважатиме вирішенням конфлікту той момент, “коли на Донбасі запанує міцний мир і Україна відновить свою територіальну цілісність в рамках міжнародно визнаних кордонів, коли до нас повернуться наші люди і всі українські території: і Донбас, і Крим”.