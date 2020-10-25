У неділю, 25 жовтня, на місцевих виборах в Україні зафіксовано перші порушення — дострокове голосування та голосування із запізненням, нестача кабінок та урн, недопуск спостерігачів на дільниці.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Так, у Тернопільській області не всі дільниці відкрилися вчасно. Дільнична виборча комісія дільниці №611115 о 8 годині ранку ще проводила засідання, дільниця відкрилася приблизно на десять хвилин пізніше, ніж необхідно за регламентом. Також з незначним запізненням відкрилися 5 дільниць області.

У Хмельницькій області у селі Йосипівка, навпаки, перший виборець проголосував ще о 7:50. Раніше необхідного терміну почалося підготовче засідання ДВК №321133 в Білій Церкві і №681460 у Хмельницькому.

У Києві на дільниці №800197 намагалися провести опитування “від президента” – вони хотіли потрапити безпосередньо в приміщення дільниці, проте члени ДВК покликали поліцію.

Крім того, у Київській області на п’яти дільницях зафіксували нестачу урн для голосування. Така ж проблема є на двох дільницях у Вінницькій області.

У Бучанському районі у селі Синяк на ВД №320387 зафіксована недостатня кількість пломб для урн (не вистачає однієї пломби).

У Богуславі на дільниці № 320096 є лише 4 урни для голосування на великій дільниці замість необхідних 6.

У Борисполі на ДВК №321194 наявні лише 3 урни для голосування з необхідних 6. Інші вилучили, бо на них відсутні вушка для пломбування.

Також на дільниці №321339 у Переяславі є лише 4 кабінки для голосування, хоч має бути 6.

Крім того, пресслужба ОПОРИ повідомила, що у Вінницькій області, на дільниці №050515 і у Житомирській області на ДВК №180511 та №181115 їхніх спостерігачів не пустили на ранкове засідання комісій.