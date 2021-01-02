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Не збідніли, а побагатшали: Bloomberg назвав найбагатших людей 2020 року

Відомі світові мільярдери не лише не збідніли за рік пандемії коронавірусу, а й зуміли примножити свої статки.

Субота, 2 січня 2021, 19:39

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Станом на початок січня 2021 року статки 500 найбагатших людей на землі збільшився ще на 1,8 трильйона доларів США. Сумарно їхні статки дорівнюють близько 7,6 трлн доларів США. 

Експерти Bloomberg заявили, що у 2020 році рівень багатства підскочив на рекордний 31 %. Це найбільший стрибком за 8 років індексу мільярдерів.

5 багатіїв з 500 володіють статками понад 100 млрд доларів.

Топ-10 найбагатших людей 2020 року:

  • Джефф Безос – засновник платформи онлайн-покупок Amazon.com Inc, його статки оцінюють у 190 мільярдів доларів США.

  • Ілон Маск – засновник компанії Tesla, його статки оцінюють у 170 мільярдів доларів США.

  • Білл Гейтс – американський підприємець і громадський діяч, засновник та акціонер Microsoft, його статки оцінюється в 132 мільярди доларів США.

  • Бернар Арно – президент і CEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy, його статки оцінюють в 114 мільярдів доларів США.

  • Марк Цукерберг – засновник Facebook, його статки оцінюють у 104 мільярди доларів США.

  • Уоррен Баффет – акціонер Apple, IBM й інших успішних проєктів, його статки оцінюють у 87,6 млрд доларів.

  • Ларрі Пейдж – співзасновник Google, його статки оцінюють у 82,4 млрд доларів США.

  • Стів Баллмер – генеральний директор Microsoft, його статки оцінюють у 80,4 мільярда доларів.

  • Сергій Брін – співзасновник Google, його статки оцінюють у 79,8 млрд доларів.

  • Ларрі Еллісон – американський підприємець, колишній генеральний директор Oracle і найбільший акціонер компанії NetSuite, його статки оцінюють у 79,7 мільярда доларів.

  • Американський підприємець, засновник і глава інтернет-компанії Amazon Джефф Безос пожертвував 791 мільйон доларів 16 організаціям, які займаються збереженням навколишнього середовища.
Теги: Маск, найбагатші люди, Bloomberg, Безос, Гейтс

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