Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

“Останні кілька місяців я навчався у групи неймовірно розумних людей, які зробили справою свого життя боротьбу зі зміною клімату та його впливом на співтовариства по всьому світу. Мене надихає те, що вони роблять, і я радий допомогти їм в розширенні”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожертвування від фонду Безоса під назвою “Bezos Earth Fund” першими отримають 16 екологічних організацій. Зокрема, серед них – Інститут світових ресурсів (WRI), Nature Conservancy, Всесвітній фонд дикої природи (WWF), Фонд захисту навколишнього середовища (EDF), Рада із захисту природних ресурсів США та інші.

“Ці пожертви в розмірі 791 мільйон доларів – це тільки початок мого зобов’язання в розмірі 10 мільярдів доларів на фінансування вчених, активістів, НУО та інших. Ми всі можемо захистити майбутнє Землі, прийнявши сміливі заходи прямо зараз”, – додав Безос.

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