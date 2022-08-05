За даними ЗМІ, серйозні проблеми з обладнанням та живою силою можуть значно сповільнити російських армійців у намаганні окупувати Україну.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну нестача солдатів та проблеми з технікою змусили Росію відмовитися від наступу на Київ, зосередивши зусилля у східних областях.

Зараз, коли розпочався вже шостий місяць бойових дій, критичні проблеми з живою силою та технікою можуть знову сповільнити російські операції та дати контрнаступу України більше шансів на успіх, вважають представники США та Європи.

Викликів, з якими зіштовхнулись російські армійці в Україні, чимало: артилерійські снаряди не влучають у ціль, у перехоплених розмовах російські солдати скаржаться на старі танки, а також різке зростання кількості загиблих і поранених.

Проте на відміну від початкового етапу війни, зараз Росії може стати важче перезавантажити свою стратегію та відновитися, принаймні в короткостроковій перспективі.

Американські та європейські офіційні особи зауважили, що небагато держав зуміли завоювати іншу державу без повноцінної мобілізації військових, як це намагається зробити президент РФ Володимир Путін щодо України.

Проте на даний час Путін не показав жодних ознак того, що він готовий до повномасштабного призову, який фактично означав би, що Росія вступила у затяжну широкомасштабну війну з Україною, а не у короткотривалу “спецоперацію”.

Росія оголошувала, а Захід прогнозував різні паузи у війні. Наприклад, після окупації міста Лисичанськ у липні, російські командири заявили, що їхні сили зупиняться та перезапустяться, однак окупанти не припиняли завдавати артилерійських обстрілів по ЗСУ.

Цього разу представники НАТО та інші офіційні особи наголосили, що реальні обставини на місцях повинні змусити російську армію уповільнити свої операції, щоб підсилити виснажені підрозділи, краще захистити свої лінії постачання та перемістити нове обладнання.

Ця пауза може настати після найкривавішої фази війни для обох сторін. Україна та Росія втратили тисячі військових, у тому числі найкращих і найдосвідченіших солдатів на передовій, протягом останніх тижнів жорстокої артилерійської битви, яка руйнувала міста та селища на шляху російської армії.

Американські військові та посадовці, які нещодавно відвідали Україну, заявили, що недоліки російської армії створили нові можливості для ЗСУ і дозволили українським військам розпочати контрнаступ на окремих напрямках. Більш того, посадовці впевнені, що у найближчі тижні ЗСУ просунуться на півдні.

“Росіяни виснажені, і ви не хочете давати їм час перегрупуватися та відпочити. Я розумію бажання вдарити, коли вони втомилися”, – сказала Елісса Слоткін, демократка від Мічигану в Комітеті Палати представників із питань збройних сил, яка відвідала Україну минулого місяця з невеликою групою законодавців.

Високопосадовець міністерства оборони нещодавно заявив, що Росія направила майже 85% своєї армії на бойові дії в Україні, а з залученням нових сил, зауважили європейські посадовці, у РФ виникли труднощі.

За оцінками Заходу, кількість убитих російських солдатів коливається від 15 000 до понад 20 000, ще тисячі російських армійців поранені або зниклі безвісти. Навіть враховуючи консервативні цифри, за словами представників розвідки США та союзників, цього року Росія втратила більше солдатів, ніж Радянський Союз за майже десятиріччя бойових дій в Афганістані.

У пошуках новобранців Росії довелося знизити свої стандарти, заявили представники західної розвідки. Путін підписав закон, який скасовує віковий ценз для росіян для підписання першого контракту на службу в армію. Західні офіційні особи також заявили, що російські військові знижують стандарти здоров’я та фізичної підготовки для призовників.

Росія намагалася заповнити дефіцит армійців за допомогою найманців з групи Вагнера, приватної військової сили, пов’язаної з Путіним. У доповідях американської розвідки мовиться, що хоча найманці можуть вплинути на певні локальні бої, однак їх недостатньо для масштабніших стратегічних перемог.

Американські офіційні особи заявили, що найбільшою проблемою Росії є небажання Путіна оголосити повноцінну мобілізацію. Поки що російські військові не змогли швидко набрати потрібну кількість осіб, щоб компенсувати вбитих і поранених солдатів у бою.

Навіть якби Росія вирішила залучити до служби більше резервістів і призовників, представники західної розвідки кажуть, що Путін зіштовхнеться з серйозною проблемою – нестачею офіцерів та інструкторів, які б навчали новобранців. Власне через це РФ була змушена відкласти весняний призов на дві місця, вважають західні розвідники.

Хоча проблеми з російським озброєнням не такі гострі, як нестача армійців, вони також є значними. Російським військам, наприклад, довелося замінити нові, сучасніші танки, на старіші версії. За деякими оцінками розвідки, Росія втратила третину своїх танків у повномасштабній війні проти України.

А зменшення запасів високоточних ракет, змусили Росію зробити ставку на артилерійські системи. Проте через використання Україною сучасної зброї, РФ була вимушена відтіснити свою артилерію від лінії фронту, що зменшило її ефективність.

Росія має величезний запас артилерійських снарядів – основних боєзапасів, які вона використовує на цьому етапі війни, заявили американські чиновники. Однак навіть з ними є проблеми, кажуть представники західної розвідки. Багато з них вже застарілі і зберігалися в поганих умовах, що знижує їх ефективність через ненадійність запобіжників.

Експортний контроль США та Європи фактично тиснув на російських виробників зброї, принаймні тимчасово, змушуючи їх уповільнити або припинити виробництво висококласних керованих та інших передових боєприпасів.

Дефіцит озброєння змусив росіян бути розсудливими в обстрілах — одна з причин, чому військові обмежили свої спроби вражати рухомі конвої та натомість зосередилися на нерухомих цілях, таких як українські склади.

Останніми тижнями Росія використовувала зенітно-ракетні системи С-300 для задання ударів по наземних цілях поблизу Миколаєва, що, за словами українських чиновників, свідчить про те, що Росії не вистачає ракет, які краще підходять для таких атак.

Американські військові офіцери заявили, що нестача російської сили живої сили, зброї та боєзапасів вже відбивається на полі бою. Нова українська тактика — завдяки західному обладнанню — також ефективно зменшила кількість снарядів, які були доступними у будь-який час для російських військових на передовій.

Українські солдати використовують американську зброю, як-от високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, щоб знищувати російські командні пункти, об’єкти протиповітряної оборони та склади боєзапасів, перериваючи постачання зброї до російських військ на передовій.

Крістофер Кінг, старший британський офіцер військового осередку в Штутгарті (Німеччина) який координує потік донорської західної зброї та боєзапасів в Україну, сказав, що HIMARS та інша реактивна артилерія дозволили українцям уповільнити здатність росіян постачати озброєння. Саме тому, додав він, Захід надав таку зброю Україні.

Українська артилерія і танки, звичайно, теж знищені війною, а високопоставлений український військовий сказав, що Україна – як і Росія – втратила деяких зі своїх найкращих офіцерів і солдатів у перші місяці конфлікту. Проте, додав він, у Києві було набагато більше офіцерів із багаторічним досвідом бойових дій на передовій, що стало вирішальним на першому етапі війни.

Оцінки американської та західної розвідок підтверджують, що наступні тижні чи місяці будуть важливими для України. Навіть якщо ЗСУ не вдасться суттєво відкинути російських окупантів, потужний контрнаступ може підвищити довіру до України серед її союзників.

Американські та британські чиновники наголосили, що українські посадовці розуміють, що мають обмежений час, аби скористатися очевидною слабкістю Росії.