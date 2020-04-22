Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що американська нафтова компанія Exxon Mobil Corp в середу почала будівництво нафтохімічного комплексу вартістю 10 мільярдів доларів США в південнокитайському місті Гуанчжоу.

Комплекс буде складатися з етиленового заводу з продуктивністю 1,6 млн тонн на рік.

Очікується, що він стане одним з небагатьох хімічних проєктів в Китаї, що цілком належать іноземному інвестору.