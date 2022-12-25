Затяжний зимовий шторм, який минулого тижня приніс сильний сніг, потужний вітер і аномальний холод на більшу частину США, забрав життя щонайменше 26 осіб і залишив сотні тисяч без світла.

Про це інформує CNN.

Протягом кількох днів снігопад і хуртовина зробили дороги непроїзними, а електропідстанції замерзли. У неділю умови дещо полегшилися, що дозволило рятувальникам вийти та побачити масштаби проблеми. Керівник округу Ері Марк Полонкарц розповів, що на дорогах деякі люди уже два дні сидять у своїх авто, а у деяких знеструмлених будинках температура повітря була нижче нуля градусів.

Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Хочул назвала цей шторм “найруйнівнішим у багатовіковій історії” через його силу та тривалість: “Це криза епічного масштабу”.

За даними PowerOutage.us, близько 250 000 будинків і підприємств у США не мали електроенергії у неділю станом на 11 ранку за місцевим часом, причому майже половина з них постраждала в Мен і Нью-Йорку. З початку шторму кількість відключень іноді перевищувала мільйон домогосподарств.