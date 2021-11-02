Про це йдеться у соціологічному дослідженні Центру Разумкова.

Так, 39,1% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова вважають, що некомпетентність влади є головною причиною економічних негараздів нашої країни. 35,4% респондентів назвали головною причиною високий рівень корупції.

10,2% опитаних головною причиною економічних негараздів вважають пандемію коронавірусу, а 10,0% — війну на Сході України.

55,9% опитаних сказали, що матеріальне становище їхньої родини за останні два роки лише погіршилося. Не змінилося матеріальне становище у 35,3 % респондентів, а покращилося лише у 7,5 %.

Дослідження проведене з 23 по 27 жовтня 2021 року методом САТІ (телефонне опитування). Опитали 1200 респондентів віком від 18 років.