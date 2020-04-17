Про це повідомляє американський канал CNN.

Уточнюється, що карантинні заходи можуть почати полегшувати вже з 4 травня в штатах Гаваї, Західна Вірджинія, Монтана і Вермонт.

Водночас повідомляється, що в штатах Оклахома, Юта, Південна Дакота, Небраска, Арканзас, Північна Дакота і Айова планують почекати з пом’якшенням карантину орієнтовно до кінця червня.

За інформацією дослідників, аід час послаблення карантину буде розроблено стратегію, що включає в себе відстеження контактів інфікованих коронавірусом, ізолювання хворих, а також обмеження масових зібрань людей.

Відзначається, що рішення штатів про послаблення карантинних заходів повинні бути засновані на тому, що показники розвитку пандемії коронавірусу стали нижче.

На думку дослідників, Сполучені Штати пройшли пік захворюваності коронавірусом близько двох днів тому.

“Ми спостерігаємо зниження захворюваності, тому що деякі штати і місцеві органи влади, а також, що не менш важливо, люди по всій країні стали активніше, щоб захистити свої родини, своїх сусідів, друзів і колег, зменшивши фізичні контакти”, – сказав директор Інституту метрики і оцінки здоров’я Крістофер Мюррей.