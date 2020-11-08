У Київській області неподалік селища Луговики громадянин Росії, термін перебування в Україні якого закінчився, спробував накрасти українського лісу.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Так, неподалік селища прикордонники відділу “Млачівка” зупинили автомобіль, завантажений деревиною.

Під час перевірки документів у 3-ох осіб, виявилося, що жодних дозволів на ліс та його заготівлю у чоловіків не було. Окрім цього, один з правопорушників виявився громадянином Росії, який перевищив законні терміни перебування в Україні.

Співробітники поліції вилучили мікроавтобус та близько 3-ох кубометрів кругляку хвойної породи.

На громадянина РФ складено адміністративні документи за порушення ч.1 ст.203 КУпАП “Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України”.

А в діях чоловіків виявили ознаки кримінальних правопорушень за ст. 185 ККУ “Крадіжка” та 246 ККУ “Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу”.