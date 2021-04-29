Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що через негативні результати "Нафтогазу" уряд повинен був змінити його керівництво.

Про це він написав в Telegram.

“Зараз багато хто обговорює, чи порушив Кабінет Міністрів України свої повноваження під час звільнення попереднього голови Правління НАК “Нафтогаз” в частині корпоративної культури? Корпоратизація управління державними підприємствами є і залишається метою української влади. Вона покликана поліпшити управління підприємствами державного сектора, зробити їх ефективнішими. Уряд робить все, щоб продовжити успіхи, які вже досягнуті”, – написав Немчінов.

Він зазначив, що є рекомендації ОЕСР щодо впровадження корпоративного управління, які передбачають розробку механізмів оцінки ефективності роботи наглядових рад. За його словами, зараз такі критерії у нас не розроблені, але є випадки, коли результати видно неозброєним оком.

“У ситуації з НАК Нафтогаз збитки і невиконання планів зі зростання видобутку газу – факт нашої реальності (трохи цифр про 11,5 млрд плану прибутку і 19 млрд збитків в результаті). У такій ситуації уряд не мав права на бездіяльність. Кабінет Міністрів України дотримувався процедури. Було прийнято рішення про перезавантаження наглядової ради, був змінений керівник, наглядова рада продовжить працювати, від цього інституту ніхто не відмовляється. Ми повинні пам’ятати, що державні компанії – належать державі, це те, що повинно працювати в інтересах всього суспільства”, – додав Немчінов.

Як повідомлялося, 28 квітня під час засідання уряд вирішив припинити повноваження незалежних членів наглядової ради, представників держави у наглядовій раді, а також голови правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.

На цю посаду було призначено Юрія Вітренка, який був виконавчим директором компанії, а останні місяці працював в уряді.

Андрій Коболєв має намір оскаржувати рішення Уряду про його звільнення з посади голови правління “Нафтогазу”.