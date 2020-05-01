Група німецьких лікарів влаштувала "голий протест", намагаючись привернути увагу до нестачі засобів індивідуального захисту в умовах пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє видання The Guardian.

На спеціально створеному сайті медики публікують свої оголені фото, зроблені на робочих місцях. Інтимні частини тіла вони прикривають за допомогою спеціально підібраної пози або предметів.

Як зазначив один із учасників акції, нагота в даному випадку є символом того, наскільки лікарі вразливі перед коронавірусом без засобів захисту (зокрема, захисних костюмів і масок).

“Я навчилася зшивати рани, чому я тепер повинна вчитися шити маски?”, – написано на плакаті, який на одному зі знімків тримає жінка-лікар зі стетоскопом і червоною хусткою на обличчі.

Учасники незвичайного протесту закликали політиків надати лікарям і клінікам достатньо захисних засобів, повідомляє агентство Reuters. Медпрацівники повідомили, що їхні заклики раніше залишалися поза увагою.

Варто відзначити, що німецьких лікарів надихнув колега з Франції Ален Коломбі. Чоловік також оголювався на знак протесту проти нестачі захисних засобів.

Як пише Reuters, Німеччина протистоїть пандемії коронавірусу набагато краще, ніж, наприклад, Сполучені Штати, Італія, Іспанія чи Франція. Але вона страждає від нестачі засобів індивідуального захисту.

У понеділок німецький військовий літак доставив 10 мільйонів медичних масок з Китаю. А Міністерство фінансів Німеччини виділило додатково 8 мільярдів євро (8,7 млрд доларів) на медичне захисне спорядження, щоб допомогти лікарням та лікарям стримати поширення коронавірусу.