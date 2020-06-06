Праві екстремісти Німеччини беруть участь у воєнізованих навчаннях в спеціальному таборі під Санкт-Петербургом (Росія).

Про це повідомляє німецьке видання Focus.

“Кілька учасників курсу є членами партій “Молоді націоналісти” та “Третій шлях”, за якими спостерігає Федеральне відомство з охорони конституції”, – пише видання з посиланням на служби безпеки.

При цьому зазначається, що пітерським табором “Партизан” керує правоекстремістський “Російський імперський рух”, який стверджує, що бореться за “панування білої раси”. США нещодавно додали цю групу до свого списку глобальних терористичних груп.

В матеріалі йдеться, що німецькі учасники курсу в таборі “Партизан” вчаться поводитися зі зброєю та вибухівкою, а також веденню військового рукопашного бою. Деякі випускники, у тому числі шведи і фіни, пізніше приєднуються до російських збройних формувань на сході України.

За інформацією видання, німецькій розвідці відомо, що екстремісти з Німеччини відвідують табори. Однак з юридичних причин вони не можуть заборонити поїздки в Росію.

Там також припускають, що президент Росії Володимир Путін знає про існування таборів і дозволяє їм існувати.