Про це Петро Порошенко написав на сторінці у Facebook.

Зокрема, лідер “ЄС” назвав вимоги Росії такими, які такими, які “зайвий раз доводять хворобливі амбіції Кремля на вершителя долі світу”.

Заяви Росії Порошенко порівняв із тими, які раніше звучали з боку Берліну в нацистській Німеччині 30-х років. “Схоже, імперська хвороба прогресує нині і в Кремлі”, – наголосив він.

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Порошенко назвав вимогу Кремля про неприєднання України до НАТО “реваншистською неоімперською заявкою на новий розподіл світу, окреслення нових розподільчих ліній прямо і буквально по кордонах колишнього СРСР як “виключної московської сфери впливу”. Він нагадав Росії, що Радянського Союзу не існує вже 30 років.

“Кремлівські забаганки “гарантій безпеки”, як тепер ще й видно з тексту оприлюднених проєктів, сягають далеко за межі двосторонніх відносин США — РФ. Вони напряму зачіпають національні інтереси переважної більшості держав всього євроатлантичного простору. Причому зачіпають саме у тій сфері, яка робить вільний демократичний світ власне вільним світом”, – наголосив п’ятий президент.

Він закликав чинну владу не ховатися від загроз, а протидіяти їм – адже зараз вирішується доля України. Порошенко вимагає проводити будь-які перемовини щодо будь-яких гарантій безпеки з Москвою лише за чіткої і безапеляційної згоди Кремля деокупувати захоплені території Донбасу і Криму. Також, від Росії необхідно вимагати вивести всі свої окупаційні війська з території України та повернути країні контроль над своїм кордоном.

“Допоки цього не сталося — будь-які домовленості з Кремлем нежиттєздатні та небезпечні і для України, і для наших сусідів, і для всього вільного світу”, – заявив п’ятий президент.

Порошенко закликав міжнародних партнерів з усією серйозністю ставитися до ультиматумів Кремля.