Про це повідомляється в Facebook на сторінці Одеської ОДА.
“Зараз наслідки негоди ліквідовують 40 бригад. Притягнуто 96 працівників і 57 одиниць техніки.
Найбільше від негоди постраждали Білгород-Дністровський, Березовський і Роздільнянський райони”, – сказано в повідомленні.
Також зазначено, що через падіння дерев пошкоджено 112 автомобілів.
- Сильний поривчастий вітер в Одеській області повалив близько 150 дерев та зриває покрівлі будинків. В результаті негоди загинула одна жінка.
- Вранці в понеділок, 24 лютого, Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про можливе різке погіршення погоди. Очікувалося, що в північно-західних районах Чорного моря очікується сильний вітер 25-28 метрів в секунду. Було оголошено штормове попередження, ускладнення погодних умов, за оцінкою ДСНС, відповідають II (помаранчевому) рівню небезпеки.