В результаті негоди і сильного поривчастого вітру на території Одеської області 145 населених пунктів залишилися без електроенергії.

Про це повідомляється в Facebook на сторінці Одеської ОДА.

“Зараз наслідки негоди ліквідовують 40 бригад. Притягнуто 96 працівників і 57 одиниць техніки.

Найбільше від негоди постраждали Білгород-Дністровський, Березовський і Роздільнянський райони”, – сказано в повідомленні.

Також зазначено, що через падіння дерев пошкоджено 112 автомобілів.

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