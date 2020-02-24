Сильний поривчастий вітер в Одеській області повалив близько 150 дерев та зриває покрівлі будинків. В результаті негоди загинула одна жінка.

Про це повідомляють #Букви.

Вранці в понеділок, 24 лютого, Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про можливе різке погіршення погоди. Очікувалося, що в північно-західних районах Чорного моря очікується сильний вітер 25-28 метрів в секунду. Було оголошено штормове попередження, ускладнення погодних умов, за оцінкою ДСНС, відповідають II (помаранчевому) рівню небезпеки.

За інформацією одеської мерії, швидкість вітру в місті досягала 30-35 метрів в секунду. В результаті негоди повалено 147 дерев у всіх районах міста.

На вулиці Ніжинській в центрі міста одне з повалених вітром дерев травмувало 69-річну жінку. Потерпіла померла до приїзду медиків. Поліцейські з’ясовують обставини смерті жінки.

“Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Портофранківського відділення поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 з поміткою “нещасний випадок” Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні полиции Одесской области.

Крім того, штормовий вітер пошкодив теплотрасу по вул. Героїв Крут в спальному районі міста. В результаті без тепла залишилися 4 будинки. Аварійні бригади усувають пошкодження.

За даними ДСНС, в Одеській області з початку негоди знеструмлені 145 населених пунктів. Щояйнайменше з 17 будівель на території Одеси та області сильний вітер зірвав покрівлі.

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Очевидці в соцмережах повідомляють, що в зв’язку з негодою на Об’їзній дорозі, що з’єднує Суворівський район міста з центральною частиною, було складно проїхати через наслідки зливи.

Водночас в області спостерігалась піщана буря.

Правоохоронці радять мешканцям регіону обмежити пересування вулицями.

“За прогнозами Гідрометцентру, погода із сильними поривами вітру утримається до кінця доби. Закликаємо громадян до обережності: тримайтеся подалі від навісних конструкцій, щитів, ліній електропередач, дерев, а за можливості – обмежте пересування вулицями”, — зазначили в главку.