Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
З жовтня російські війська здебільшого зосереджувалися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні.
“Це включає встановлення додаткових полів протитанкових і протипіхотних мін, що майже напевно виходить за межі російських доктринальних вказівок”, – наголосили у розвідці.
Проте, погана навченість і недостатня укомплектованість військ можуть перекреслити ці підготовки. Мінні поля становлять ефективну перешкоду для навчених військ лише за умови, якщо вони закриті спостереженням і вогнем. А на думку розвідки Великої Британії, головною проблемою для російських військ може бути нестача засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів.
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