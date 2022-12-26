На думку експертів з розвідки Великої Британії, в обороні на багатьох ділянках фронту головною проблемою для російських військ може бути нестача навченого персоналу та засобів спостереження.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

З жовтня російські війська здебільшого зосереджувалися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні.

“Це включає встановлення додаткових полів протитанкових і протипіхотних мін, що майже напевно виходить за межі російських доктринальних вказівок”, – наголосили у розвідці.

Проте, погана навченість і недостатня укомплектованість військ можуть перекреслити ці підготовки. Мінні поля становлять ефективну перешкоду для навчених військ лише за умови, якщо вони закриті спостереженням і вогнем. А на думку розвідки Великої Британії, головною проблемою для російських військ може бути нестача засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів.