Про це пише видання Observer.
У США 85 мільйонів сімей мають домашніх тварин, тому не дивно, що зростає занепокоєння за них.
Коронавіруси — це велике сімейство патогенів, зазвичай зустрічаються у птахів та ссавців. Вчені знайшли докази того, що Covid-19 вперше виявлений у кажанів і мігрував до людей в результаті фізичного контакту.
Але немає даних, які б свідчили про те, що вірус може передаватися від людини собакам і кішкам або навпаки, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Центру по контролю і профілактиці захворювань США (CDC).
Минулої п’ятниці у собаки жителя Гонконгу, який захворів на коронавірус, було отримано “слабопозитивний” результат на Covid-19.
Проте департамент сільського та рибного господарства міста дотепер не визначив, чи справді собака захворіла або це було просто “результатом забруднення слизових її рота і носа”. В цей час собака міститься на карантині в установі для тварин у Гонконзі.
CDC США пропонує власникам домашніх тварин обмежувати контакти з ними, в тому числі обійми, поцілунки або облизування “з домашніми тваринами та іншими тваринами, якщо власник заражений коронавірусом”.
У ВООЗ нагадали: “Завжди корисно мити руки з милом після контакту з тваринами. Це захищає вас від різних поширених бактерій, таких як кишкова паличка та сальмонела, які можуть передаватися між тваринами й людьми”.
- У Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що найбільш імовірним природним переносником коронавіруса COVID-19 можуть бути кажани.