В Асоціації ветеринарної медицини США заявляють, що поки немає доказів того, що коти і собаки можуть бути переносниками коронавірусу.

Про це пише видання Observer.

У США 85 мільйонів сімей мають домашніх тварин, тому не дивно, що зростає занепокоєння за них.

Коронавіруси — це велике сімейство патогенів, зазвичай зустрічаються у птахів та ссавців. Вчені знайшли докази того, що Covid-19 вперше виявлений у кажанів і мігрував до людей в результаті фізичного контакту.

Але немає даних, які б свідчили про те, що вірус може передаватися від людини собакам і кішкам або навпаки, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Центру по контролю і профілактиці захворювань США (CDC).

Минулої п’ятниці у собаки жителя Гонконгу, який захворів на коронавірус, було отримано “слабопозитивний” результат на Covid-19.

Проте департамент сільського та рибного господарства міста дотепер не визначив, чи справді собака захворіла або це було просто “результатом забруднення слизових її рота і носа”. В цей час собака міститься на карантині в установі для тварин у Гонконзі.

CDC США пропонує власникам домашніх тварин обмежувати контакти з ними, в тому числі обійми, поцілунки або облизування “з домашніми тваринами та іншими тваринами, якщо власник заражений коронавірусом”.

У ВООЗ нагадали: “Завжди корисно мити руки з милом після контакту з тваринами. Це захищає вас від різних поширених бактерій, таких як кишкова паличка та сальмонела, які можуть передаватися між тваринами й людьми”.