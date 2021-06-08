Американська компанія Netflix випустила офіційний трейлер комедійного бойовика під назвою "The Last Mercenary" ("Останній найманець"), зйомки якого проходили в Києві.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

Варто зазначити, що це перший фільм, який Netflix знімала в Україні.

Комедійний бойовик “The Last Mercenary” розповідає про політичні інтриги на державному рівні. Головну роль у фільмі виконав Жан-Клод Ван Дам.

У бойовику Ван Дам зіграв роль колишнього агента секретної служби, який повинен терміново повернутися до Франції, коли уряд помилково звинуватив його сина в незаконній торгівлі зброєю і наркотиками. Не обійдеться і без розборок із мафією.

Як інформує видання MovieWeb, у стрічці також знімалися Асса Сілла, Альбан Іванов, Самір Декацца, Патрік Тімсі, Ерік Жюдор та інші.

Режисер фільму Давид Шарон зазначав, що хоче повернутися до традиції бойовиків 80-х та 90-х, і Жан-Клод Ван Дамм ідеально підійшов для зйомок у новій кінострічці.

Зйомки фільму відбувалися в Києві у серпні-вересні минулого року (через що в столиці перекривали низку вулиць), а також у Парижі.

“The Last Mercenary” вийде на Netflix 30 липня цього року.