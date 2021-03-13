Стрімінговий сервіс Netflix розробив та почав тестувати функцію, яка спрямована на запобігання використання одного акаунту з підпискою кількома людьми.

Про це повідомляє CNN.

Передбачається, що сервіс надсилатиме власнику акаунту повідомлення з проханням підтвердити особу. Таким чином Netflix планує переконуватися, що обліковий запис використовується його власником. У спеціальну форму потрібно буде ввести пароль, який відеосервіс вишле на вказаний при реєстрації телефон або електронну пошту.

Без заповнення цієї форми з обов’язковим введенням миттєвого паролю користувач не зможе переглядати вміст сервісу.

Наразі функція працює у тестовому режимі для обмеженої кількості користувачів. У Netflix не повідомляють, коли вона стане доступною для всіх.