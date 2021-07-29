Про це повідомляє Hollywood Reporter.
Цей крок робить стрімінгову платформу першою великою студією, яка впровадила політику обов’язкової вакцинації.
Нові стандарти були узгоджені з Альянсом продюсерів кіно і телебачення, Гільдією кіноакторів – Американською федерацією художників телебачення і радіо (SAG-AFTRA), профспілками та іншими галузевими організаціями.
Вони дозволять компанії пом’якшити інші санітарно-епідеміологічні вимоги на майданчиках, де учасники знімального процесу щеплені.
Виняток може бути зроблено для тих, хто відмовляється від щеплення за медичними показаннями, за віком або у відповідності зі своїми релігійними переконаннями.
Водночас, шоу і повнометражні фільми, котрі перебувають у виробництві, не будуть заморожувати, навіть якщо деякі учасники відмовляться від вакцинації, хоча очікується, що ці винятки будуть досить рідкісними.
Рішення керівництва Netflix було прийнято в зв’язку з тим, що штам Delta продовжує поширюватися. Сплеск числа заражень привів до повернення деяких скасованих раніше обмежень, наприклад, обов’язкового носіння масок.
- Компанії Google та Facebook вимагатимуть від своїх працівників, які повернуться в офіси, зробити щеплення проти коронавірусу.