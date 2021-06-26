Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Обстріл стався, коли Дуке летів в сторону Кукута в провінції Норте-де-Сантандер разом з міністром оборони, міністром внутрішніх справ і губернатором провінції.
Представник президента заявив, що в інциденті ніхто не постраждав.
У відеозверненні Дуке засудив “боягузливий напад” і сказав, що його не злякали “терористичні акти”.
“Наша держава сильна, і Колумбія здатна протистояти такого роду загрозам”, – сказав він і додав, що силам безпеки дано наказ знайти винних.
#Atención | Así quedó el helicóptero en el que iba el presidente Iván Duque, tras ser impactado seis veces. El atentado ocurrió en Sardinata, Norte de Santander.
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— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 25, 2021
- Раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу міста Афрін на півночі Сирії загинули щонайменше 18 осіб, багато хто з них внаслідок артобстрілу лікарні.