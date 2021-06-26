Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Обстріл стався, коли Дуке летів в сторону Кукута в провінції Норте-де-Сантандер разом з міністром оборони, міністром внутрішніх справ і губернатором провінції.

Представник президента заявив, що в інциденті ніхто не постраждав.

У відеозверненні Дуке засудив “боягузливий напад” і сказав, що його не злякали “терористичні акти”.

“Наша держава сильна, і Колумбія здатна протистояти такого роду загрозам”, – сказав він і додав, що силам безпеки дано наказ знайти винних.

  • Раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу міста Афрін на півночі Сирії загинули щонайменше 18 осіб, багато хто з них внаслідок артобстрілу лікарні.