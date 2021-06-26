Вертоліт, на борту якого перебував президент Колумбії Іван Дуке, обстріляли невідомі.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Обстріл стався, коли Дуке летів в сторону Кукута в провінції Норте-де-Сантандер разом з міністром оборони, міністром внутрішніх справ і губернатором провінції.

Представник президента заявив, що в інциденті ніхто не постраждав.

У відеозверненні Дуке засудив “боягузливий напад” і сказав, що його не злякали “терористичні акти”.

“Наша держава сильна, і Колумбія здатна протистояти такого роду загрозам”, – сказав він і додав, що силам безпеки дано наказ знайти винних.

#Atención | Así quedó el helicóptero en el que iba el presidente Iván Duque, tras ser impactado seis veces. El atentado ocurrió en Sardinata, Norte de Santander. Cobertura especial de @NoticiasCaracol >>> https://t.co/lpZofOD5g7 pic.twitter.com/GEs8liqsAQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 25, 2021