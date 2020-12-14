Менеджери студії CD Projekt RED вибачилися перед користувачами за недоліки довгоочікуваного рольового бойовика Cyberpunk 2077 і пообіцяли виправити недоліки, а також повернути гроші покупцям гри.

Таку заяву вони опублікували сьогодні в Twitter.

Зараз рейтинг консольних версій Cyberpunk 2077 на порталі Metacritic становить 2,8 (PlayStation 4) і 3,7 балів (Xbox One) з 10 можливих.

Студія визнає, що продуктивність Cyberpunk 2077 на старих консолях виявилася незадовільною. CD Projekt RED обіцяє виправити помилки і збої, а також надати загальні поліпшення в майбутніх оновленнях. Тим, хто не хоче чекати, компанія пропонує повернути гроші за гру.

“Ми будемо вдячні, якщо ви дасте нам шанс, але якщо ви не задоволені грою на своїй консолі і не хочете чекати оновлень, ви можете повернути гроші за свою копію. Для копій, придбаних в цифровому вигляді, використовуйте систему повернення коштів PSN або Xbox відповідно. Для коробкових версій спочатку спробуйте повернути гроші в магазині, де ви купили гру”, – йдеться в заяві.