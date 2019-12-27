Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що в Росії не надають медичну допомогу незаконно ув'язненим кримським татарам.

Про це вона повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

За словами Денисової, адміністрація ізолятора не надає необхідну медичну допомогу, більш того, військовий суд Ростова–на–Дону відмовив у медичній допомозі Серверу Зекірьяеву і Тимуру Ібрагімову.

“Тимур Ібрагімов – інвалід III групи – у нього відсутнє одне око. Сервер Зекірьяев має хронічний остеохондроз, радикуліт, ниркову недостатність і гіпертонію. Крім того, зараз, Сервер скаржиться на запалення лімфатичних вузлів на шиї і проблеми з судинами на ногах“, – пише вона.

Нагадаємо, що російський суд в Москві на 6 місяців зменшив тюремні терміни фігурантам справи “Хізб ут-Тахрір”.