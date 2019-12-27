Про це вона повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
За словами Денисової, адміністрація ізолятора не надає необхідну медичну допомогу, більш того, військовий суд Ростова–на–Дону відмовив у медичній допомозі Серверу Зекірьяеву і Тимуру Ібрагімову.
“Тимур Ібрагімов – інвалід III групи – у нього відсутнє одне око. Сервер Зекірьяев має хронічний остеохондроз, радикуліт, ниркову недостатність і гіпертонію. Крім того, зараз, Сервер скаржиться на запалення лімфатичних вузлів на шиї і проблеми з судинами на ногах“, – пише вона.
Нагадаємо, що російський суд в Москві на 6 місяців зменшив тюремні терміни фігурантам справи “Хізб ут-Тахрір”.
- Раніше Людмила Денісова заявила, що стан здоровʼя чотирьох українських політвʼязнів, яких окупаційна влада Криму підозрює у причетності до релігійної організації “Хізб ут-Тахрір”, погіршився.