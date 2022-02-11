Відповідний плакат побачили глядачі трансляції на каналі UA:перший.
Спортсмен після виходу в фінал на камери продемонстрував невеликий синьо-жовтий плакат, на якому написано “Ні війні в Україні”.
Не виключено, що Міжнародний олімпійський комітет може розцінити вчинок Гераскевича порушенням правила 50 Олімпійської хартії.
У цьому правилі, зокрема, говориться, що “на будь-яких олімпійських об’єктах, об’єктах чи інших місцях заборонені будь-які демонстрації чи політична, релігійна чи расова пропаганда”.
Зазначимо, що у Пекіні Олімпійські ігри будуть тривати з 4 до 20 лютого. Під час них розіграють 109 комплектів медалей з 15 дисциплін у 7 видах спорту.
- Нагадаємо, що Юваль Ной Харарі певний, що події, які зараз розгортаються в Україні, визначатимуть розвиток подальшої історії людства. Найбільшим політичним досягненням нашої цивілізації стало згасання військових конфліктів, однак саме це зараз у небезпеці.
- Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен упевнений, що Росія може вдертися в Україну в будь-який момент, у тому числі під час Зимових Олімпійських ігор у Пекіні.