Український спортсмен-скелетоніст Владислав Гераскевич завершив свою третю пробіжку на Олімпіаді в Пекіні, показавши на камери невеликий плакат, який закликає до миру в Україні.

Відповідний плакат побачили глядачі трансляції на каналі UA:перший.

Спортсмен після виходу в фінал на камери продемонстрував невеликий синьо-жовтий плакат, на якому написано “Ні війні в Україні”.

Не виключено, що Міжнародний олімпійський комітет може розцінити вчинок Гераскевича порушенням правила 50 Олімпійської хартії.

У цьому правилі, зокрема, говориться, що “на будь-яких олімпійських об’єктах, об’єктах чи інших місцях заборонені будь-які демонстрації чи політична, релігійна чи расова пропаганда”.

Зазначимо, що у Пекіні Олімпійські ігри будуть тривати з 4 до 20 лютого. Під час них розіграють 109 комплектів медалей з 15 дисциплін у 7 видах спорту.