Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Атаку на Україну окупанти розпочали близько 3:30, випустивши 18 ракет повітряного, морського та наземного базування одразу із трьох напрямків – північного, південного та східного.
Зокрема із шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, 9 крилатих ракет “Калібр”, а з кораблів у Чорному морі окупанти випустили три ракети наземного базування С-400, “Іскандер-М”.
Усі ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.
Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу “Shahed-136/131”, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – “Орлан-10”, “SuperCum”. Усі – знищено.
Тактична авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях окупантів Протягом доби 15 травня та на початок доби 16 травня здійснено понад двадцять групових авіаударів.
- Вночі 16 травня російські загарбники укотре завдали ракетного удару по Києву. Це вже восьма ворожа атака на столицю від початку травня.