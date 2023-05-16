Вночі 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, серед яких "Кинджали" та балістичні ракети, а також декілька БПЛА. Всі ворожі об'єкти були знищені.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Атаку на Україну окупанти розпочали близько 3:30, випустивши 18 ракет повітряного, морського та наземного базування одразу із трьох напрямків – північного, південного та східного.

Зокрема із шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, 9 крилатих ракет “Калібр”, а з кораблів у Чорному морі окупанти випустили три ракети наземного базування С-400, “Іскандер-М”.

Усі ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу “Shahed-136/131”, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – “Орлан-10”, “SuperCum”. Усі – знищено.

Тактична авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях окупантів Протягом доби 15 травня та на початок доби 16 травня здійснено понад двадцять групових авіаударів.