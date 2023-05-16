Вночі 16 травня російські загарбники укотре завдали ракетного удару по Києву. Це вже восьма ворожа атака на столицю від початку травня.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та КМВА.

Близько 3:30 Кличко повідомив, що у різних районах столиці чутно вибухи.

“Кілька – в Соломʼянському районі. А в Шевченківському, на територію зоопарку, впали уламки ракети. Всі служби прямують на місця. Подробиці згодом”, – написав очільник Києва.

Згодом він додав, що у Солом’янському районі унаслідок падіння уламків російських ракет загорілись декілька автомобілів та пошкоджень зазнала будівля площею 200 кв.м.

Пізніше Кличко повідомив, що у Солом’янському районі є троє потерпілих. Впали уламки і в Оболонському районі столиці. Обійшлось без постраждалих.

У Дарницькому районі Києва через падіння ракет РФ пошкоджено два автомобілі. Також уламки впали у лісопарковій зоні впали уламки ворожого БПЛА. Обійшлось без загоряння.

Своєю чергою у КМВА повідомили, що цієї ночі було завдано вже восьмого удару по Києву від початку травня 2023 року.

Окупанти завдали ударів з різних напрямків одночасно, застосовуючи БПЛА, крилаті ракети та, імовірно, балістичні ракети.

“Вона була винятковою за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу”, – наголосили у КМВА.

За попередніми даними, більшість ворожих об’єктів були виявлені та знищені у повітряному просторі Києва.

Також за попередньою інформацією, падіння уламків збитих ракет та БПЛА зафіксовані у Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.

Найбільше постраждав саме Солом’янський район: тут виникло загоряння нежитлової будівлі та кількох автомобілів. Пожежа ліквідована.

У решті районів пошкодження не суттєві – у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.

Водночас у КМВА заперечили інформацію Віталія Кличка про те, що унаслідок падіння уламків є потерпілі.

“На разі інформації щодо потерпілих немає! Дані оперативного зведення збираються та уточнюються. Дякуємо нашій ППО за збережені життя киян!”, – мовиться у повідомленні.