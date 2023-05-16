Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та КМВА.
Близько 3:30 Кличко повідомив, що у різних районах столиці чутно вибухи.
“Кілька – в Соломʼянському районі. А в Шевченківському, на територію зоопарку, впали уламки ракети. Всі служби прямують на місця. Подробиці згодом”, – написав очільник Києва.
Згодом він додав, що у Солом’янському районі унаслідок падіння уламків російських ракет загорілись декілька автомобілів та пошкоджень зазнала будівля площею 200 кв.м.
Пізніше Кличко повідомив, що у Солом’янському районі є троє потерпілих. Впали уламки і в Оболонському районі столиці. Обійшлось без постраждалих.
У Дарницькому районі Києва через падіння ракет РФ пошкоджено два автомобілі. Також уламки впали у лісопарковій зоні впали уламки ворожого БПЛА. Обійшлось без загоряння.
Своєю чергою у КМВА повідомили, що цієї ночі було завдано вже восьмого удару по Києву від початку травня 2023 року.
Окупанти завдали ударів з різних напрямків одночасно, застосовуючи БПЛА, крилаті ракети та, імовірно, балістичні ракети.
“Вона була винятковою за своєю щільністю – максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу”, – наголосили у КМВА.
За попередніми даними, більшість ворожих об’єктів були виявлені та знищені у повітряному просторі Києва.
Також за попередньою інформацією, падіння уламків збитих ракет та БПЛА зафіксовані у Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.
Найбільше постраждав саме Солом’янський район: тут виникло загоряння нежитлової будівлі та кількох автомобілів. Пожежа ліквідована.
У решті районів пошкодження не суттєві – у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.
Водночас у КМВА заперечили інформацію Віталія Кличка про те, що унаслідок падіння уламків є потерпілі.
“На разі інформації щодо потерпілих немає! Дані оперативного зведення збираються та уточнюються. Дякуємо нашій ППО за збережені життя киян!”, – мовиться у повідомленні.
- 15 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Авдіївці (Донецької області). Внаслідок атаки четверо осіб загинуло.