Про це повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух та в. о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв.

За даними Старуха, вночі окупанти обстріляли обласний центр та Запорізький район.

Як наслідок – у Запоріжжі зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки та автомобілі навколо.

“Наразі відомо щодо трьох постраждалих, їх з легкими травмами ушпиталено”, – додав Стару.

Він також зауважив, що руйнувань зазнав ще один об’єкт в Запоріжжі.

Одна з ворожих ракет поцілила у будову в Запорізькому районі: обійшлось без постраждалих.

Куртєв підтвердив, що внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура міста.

“На цей час відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки”, – уточнив він.