Про це повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух та в. о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв.
За даними Старуха, вночі окупанти обстріляли обласний центр та Запорізький район.
Як наслідок – у Запоріжжі зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки та автомобілі навколо.
“Наразі відомо щодо трьох постраждалих, їх з легкими травмами ушпиталено”, – додав Стару.
Він також зауважив, що руйнувань зазнав ще один об’єкт в Запоріжжі.
Одна з ворожих ракет поцілила у будову в Запорізькому районі: обійшлось без постраждалих.
Куртєв підтвердив, що внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура міста.
“На цей час відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки”, – уточнив він.
- Вранці 22 вересня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю та передмістю. Є влучання у готель, електростанцію та телевежу. Є жертви.