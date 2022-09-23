У ніч на 23 вересня російські окупанти здійснили масований обстріл Запоріжжя. Окупанти випустили по місту 10 ракет, завдавши значних руйнувань. Не обійшлось без поранених.

Про це повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух та в. о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв.

За даними Старуха, вночі окупанти обстріляли обласний центр та Запорізький район.

Як наслідок – у Запоріжжі зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки та автомобілі навколо.

“Наразі відомо щодо трьох постраждалих, їх з легкими травмами ушпиталено”, – додав Стару.

Він також зауважив, що руйнувань зазнав ще один об’єкт в Запоріжжі.

Одна з ворожих ракет поцілила у будову в Запорізькому районі: обійшлось без постраждалих.

Куртєв підтвердив, що внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура міста.

“На цей час відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки”, – уточнив він.