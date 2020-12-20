Про це повідомляється на сайті уряду Нідерландів і агентство Reuters.
Заборона на поїздки діятиме до 1 січня. У нідерландському уряді відзначили, що на початку грудня під час взяття проб в країні був виявлений той же штам вірусу, що і у Великій Британії, тому можливі обмеження і щодо інших видів транспорту.
В уряді наполегливо рекомендують не подорожувати, якщо в цьому немає великої необхідності.
Заборона була введена після того, як прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і вчені оголосили в суботу, що новий штам коронавірусу, виявлений в країні, на 70% більш заразний, ніж попередній.
Джонсон також сказав, що Лондон і південно-східна Англія, які в даний час знаходяться на найвищому рівні трирівневої системи правил, тепер будуть переведені на новий, четвертий рівень.
- Також раніше міністр охорони здоров’я Південно-Африканської Республіки Звели Мкизе заявив, що в країні виявили новий різновид коронавірусу. За його словами, другу хвилю спровокував саме новий COVID-19.