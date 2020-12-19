Міністр охорони здоров’я Південно-Африканської Республіки Звели Мкизе заявив, що у країні виявили новий різновид коронавірусу. За його словами, другу хвилю спровокував саме новий COVID-19.

Про це повідомляє телеканал eNCA.

“У нас є переконливі наукові докази того, що нинішня друга хвиля пандемії породжена новим варіантом коронавірусу”, – сказав Мкизе.

Відомо, що цей різновид коронавірусу вчені вивчають ще з березня. Однак саме з початку зими він став більш агресивним у ПАР. У нового коронавірусу є три штами.

Міністр зазначив, що вірус почав поширюватися з округу Нельсон Мандела Бей в провінції Східний Кейп. Після цього він охопив схід провінції Квазулу-Наталь і район Гарден-Рут на заході країни.

Зазначається, що в організмі інфікованих новим різновидом коронавірусу виявили більше вірусного навантаження. Тому він поширюється швидше, ніж звичайний COVID-19. Поки нема даних про летальність нового коронавірусу.

“Важливо ще раз підкреслити, що, хоча ця мутація викликає стурбованість, причини для паніки немає”, — наголосив міністр.

Він порадив дотримуватися протиепідеміологічних заходів. Вчені продовжують досліджувати новий COVID-19.

До речі, з початку пандемії у ПАР коронавірус виявили у 890 тисяч осіб. Понад 24 тисячі осіб померли.