Про це повідомляє видання The Telegraph із посиланням на міністерство охорони здоров’я Нідерландів.
Відзначається, що маски не відповідають стандартам якості.
У міністерстві уточнили, що отримали партію масок від китайського виробника 21 березня. При перевірці виявилося, що вони не відповідають стандартам.
На той момент частина вантажу вже була передана медичним працівникам. Ці маски будуть вилучені з лікарень.
“Розподіл решти вантажу було негайно зупинено. Повторне випробування також показало, що маски не відповідають нормам якості. Прийнято рішення не використовувати цю партію”, – наголосили в міністерстві.
Йдеться про партію з 1,3 млн респіраторів FFP2. 600 тисяч із них уже були направлені в лікарні і тепер будуть відкликані, повідомляє суспільний телеканал NOS.
Проблема з масками полягає в тому, що вони не закривають обличчя належним чином (погано прилягають) або мають дефектні фільтри.
Відзначається, що браковані маски піддавали ризику здоров’я лікарів і медсестер.
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- 23 березня літак Збройних сил України Іл-76 доставив в аеропорт “Бориспіль” (Київ) з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.