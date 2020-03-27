Іспанія повертає Китаю неякісні тести на COVID-19: Київ купив такі ж

Іспанія заявила про те, що повертає китайському виробникові велику партію швидких тестів для діагностування коронавірусу COVID-19 через те, що вони виявилися ненадійними.

Про це повідомляє іспанська газета La Vanguardia.

Зокрема, уряд країни повертає Китаю партію з 58 тисяч експрес-тестів.

Міністр охорони здоров’я країни Сальвадор Ілла пояснив, що влада придбала партію тестів у національного постачальника, який імпортував їх з Китаю. За його словами, продукція мала маркування СЕ, тобто була схвалена Європейським союзом. Міністр запевняє, що вони перевіряли, чи було якесь попередження в іспанських і європейських агентствах про цей продукт, але під час перевірки нічого не виявили.

Скандал розгорівся тоді, коли перша партія з 9 тисяч тестів вже прибула до Іспанії, і фахівці з’ясували, що вони є не надійними, а також не відповідають специфікаціям, зазначеним при покупці. А набув резонансу після того, як посольство Китаю в Іспанії заявило, що компанія-виробник під назвою Shengzhen Bioeasy Biotechnology не має ліцензії на продаж своєї продукції, і що компанія не входить до “переліку класифікованих постачальників”, який Китай надав Іспанії.

1⃣ Las donaciones realizadas por el Gobierno de #China y otras entidades como @AlibabaGroup no incluyen productos suministrados por Shenzhen Bioeasy Biotechnology. — Embajada de China en España (@ChinaEmbEsp) March 26, 2020

3⃣ Shenzhen Bioeasy Biotechnology no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de #China para vender sus productos. — Embajada de China en España (@ChinaEmbEsp) March 26, 2020

За даними видання, сама Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила, що замінить деякі набори для тестування. Компанія запевняє, що вона має дозвіл на продаж своєї продукції за межами китайської території, тож їй не потрібно “бути в переліку продавців” уряду Китаю.

Водночас, іспанська газета El País зазначає, що “невдала покупка” затримує масове застосування цих тестів, які уряд мав намір почати на цьому тижні, дотримуючись рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), яка закликає виявляти якомога більше інфікованих, щоб ізолювати їх і зупинити ланцюг передавання.

Варто зазначити, що 10 березня до Києва надійшли 1,2 тисячі експрес-тестів на діагностування коронавірусної інфекції.

За словами мера Володимира Кличка, тест-системи поширили по 7 визначеним базовим лікарням для приймання хворих з підозрою на коронавірус.

Він також опублікував фото, на якому видно, що тест-системи виготовила компанія Bioeasy.

Джерела #Букв у Міністерстві охорони здоров’я підтвердили, що на першому етапі саме такі тести закупило відомство і Київська міська державна адміністрація.

При цьому, у КМДА сказали, що ці тести були сертифіковані МОЗ.