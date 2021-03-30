Про це пише агентство Reuters.
Nike заявила в позові, що компанія MSCHF Product Studio порушила права на товарний знак і створила свою колекцію “Сатанинських кросівок” на основі кросівок Nike Air Max 97. Бренд заявляє, що взуття виготовлена без схвалення або дозволу Nike, і він жодним чином не пов’язаний з цим проєктом.
“Уже є свідчення значного замішання серед шанувальників Nike – в тому числі заклики бойкотувати бренд через запуск Satan Shoes від MSCHF. Обурення засновані на помилковому переконанні, що Nike дозволила або схвалила цей продукт”, – йдеться в позові.
Nike попросила суд негайно зупинити MSCHF від виконання замовлень на взуття, а також зажадала стягнення збитків з компанії.
Сам Lil Nas X не фігурує в позові як відповідач.
- Раніше повідомлялося, що американський репер Lil Nas X та арт-колектив MSCHF з Нью-Йорка випустили ексклюзивні кросівки Satan Shoes з бронзовою пентаграмою, перевернутим хрестом та краплею справжньої людської крові в підошві – всі кросівки були розпродані майже відразу.